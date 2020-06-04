С руками между расставленных ног. 52-летняя Андерсон поделилась пикантным видео

Американская модель и актриса Памела Андерсон опубликовала черно-белый ролик.

52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон на своей странице в Instagram разместила ролик, для которого позировала, сидя задом наперед на стуле с расставленными ногами. Руки она сложила перед собой, между ног.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @jasmindotcom * Публикация от Pamela Anderson * (@pamelaanderson) 2 Июн 2020 в 6:51 PDT

Подписчики актрисы прокомментировали пост лайками, символами сердец, пламени и цветочными эмодзи. В комментариях писали, что она выглядит "горячо" и "эротично".

Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите, Канада. В 1989 году ее фото разместили на обложке журнала Playboy. С 1992 года она начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу".