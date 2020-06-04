С руками между расставленных ног. 52-летняя Андерсон поделилась пикантным видео

52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон на своей странице в Instagram разместила ролик, для которого позировала, сидя задом наперед на стуле с расставленными ногами. Руки она сложила перед собой, между ног.
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Подписчики актрисы прокомментировали пост лайками, символами сердец, пламени и цветочными эмодзи. В комментариях писали, что она выглядит "горячо" и "эротично".
Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите, Канада. В 1989 году ее фото разместили на обложке журнала Playboy. С 1992 года она начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу".