54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества

Таблоид Daily Mail отмечает, что накануне Андерсон была замечена на прогулке без обручального кольца. Собеседник издания, знакомый с моделью, отметил, что Андерсон "любит так же искренне, как и живет", но эти отношения себя исчерпали.

Контекст:

О свадьбе Андерсон и Хейхерста стало известно 28 января 2021 года. Модель сообщила, что тайно вышла замуж на Рождество. Своего избранника она представила как телохранителя, который в прошлом был строителем.

Этот брак стал для Андерсон шестым, при этом со своим третьим мужем, кинопродюсером Риком Саломоном, модель регистрировала брак дважды.

Ее предпоследнее замужество состоялось в начале 2020 года и продлилось 12 дней. От первого брака с музыкантом Томми Ли у Андерсон есть два сына – Брэндон (1996) и Дилан (1997).