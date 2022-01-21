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21 января, 2022
 
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54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества

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Андерсон больше не носит обручальное кольцо
Андерсон больше не носит обручальное кольцо
Фото: ЕРА

Проживающая в Канаде 54-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом спустя 13 месяцев после регистрации брака. Об этом 20 января сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения знаменитости.

Таблоид Daily Mail отмечает, что накануне Андерсон была замечена на прогулке без обручального кольца. Собеседник издания, знакомый с моделью, отметил, что Андерсон "любит так же искренне, как и живет", но эти отношения себя исчерпали.

Контекст:

О свадьбе Андерсон и Хейхерста стало известно 28 января 2021 года. Модель сообщила, что тайно вышла замуж на Рождество. Своего избранника она представила как телохранителя, который в прошлом был строителем. 

Этот брак стал для Андерсон шестым, при этом со своим третьим мужем, кинопродюсером Риком Саломоном, модель регистрировала брак дважды. 

Ее предпоследнее замужество состоялось в начале 2020 года и продлилось 12 дней. От первого брака с музыкантом Томми Ли у Андерсон есть два сына – Брэндон (1996) и Дилан (1997).

Теги: Рождество, Канада, свадьба, Памела Андерсон, актриса, модель, развод, брак, кольцо
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