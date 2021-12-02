"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом

"Зарядившись сильнейшей энергией, еду домой – радовать вас кое-чем вкусненьким. Тем, чего вы уже очень давно от меня ждете. Совсем скоро, очень скоро", – подписала она публикацию.

Фото певицы собрало больше 65 тыс. лайков.

"Орех знатный", – написал thafattyfatz.

"Какая аппетитная булочка", – отметил anri3812.

"Зачем взрослой бабе выставлять зад? Вот цель какая?" – спросила пользователь dudkamari.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)