"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом

"Зарядившись сильнейшей энергией, еду домой – радовать вас кое-чем вкусненьким. Тем, чего вы уже очень давно от меня ждете. Совсем скоро, очень скоро", – подписала она публикацию.
Фото певицы собрало больше 65 тыс. лайков.
"Орех знатный", – написал thafattyfatz.
"Какая аппетитная булочка", – отметил anri3812.
"Зачем взрослой бабе выставлять зад? Вот цель какая?" – спросила пользователь dudkamari.
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Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 14-летняя Лидия и 10-летняя Вера.
В августе 2020 года певице на три года запретили въезд на территорию Украины. Она посещала с концертами Крым после аннексии в 2014 году, нарушив украинское законодательство.