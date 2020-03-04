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04 марта, 2020
 
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Оскароносного актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

50-летняя актриса Сера Джонстон заявила, что 36 лет назад подверглась насилию со стороны американского оскароносного актера Тимоти Хаттона.

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Хаттон намерен доказывать невиновность в суде
Хаттон намерен доказывать невиновность в суде
Фото: ЕРА

Актриса Сера Джонстон в интервью изданию BuzzFeed обвинила американского актера и режиссера Тимоти Хаттона в изнасиловании. 

По словам актрисы, это произошло в Ванкувере в 1983 году после того, как Хаттон пригласил ее вместе с подругами к себе в номер. Джонстон призналась, что, принимая приглашение 20-летнего оскароносного актера зайти в номер, радовалась возможности пообщаться со звездой и не думала о таком развитии событий. 

По словам Джонстон, спустя годы она осмелилась рассказать о происшествии благодаря движению #MeToo.

Хаттон опроверг обвинения актрисы, заявив, что ранее некая Сера Джонсон шантажировала его, вымогая деньги. Актер подчеркнул, что намерен доказывать свою невиновность.

Тимоти Хаттон – самый молодой актер, получивший "Оскар" в 20 лет за лучшую мужскую роль второго плана. 

Хаттон был женат дважды. Его первой супругой стала актриса Дебра Уингер, в браке с которой у актера родился сын. 

В 2000 году Хаттон женился на иллюстраторе Авроре Жискар д’Эстен, племяннице бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена. Их сын, Майло, родился в 2001 году. Хаттон и Жискар д’Эстен разошлись в 2009 году.

В первом сезоне сериала "Почти семья" , который вышел на экраны в 2019 году, Хаттон играет роль доктора, которого судят за сексуальное насилие. 

Теги: Канада, изнасилование, Бархатная революция, Харви Вайнштейн
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