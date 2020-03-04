Оскароносного актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Актриса Сера Джонстон в интервью изданию BuzzFeed обвинила американского актера и режиссера Тимоти Хаттона в изнасиловании.
По словам актрисы, это произошло в Ванкувере в 1983 году после того, как Хаттон пригласил ее вместе с подругами к себе в номер. Джонстон призналась, что, принимая приглашение 20-летнего оскароносного актера зайти в номер, радовалась возможности пообщаться со звездой и не думала о таком развитии событий.
По словам Джонстон, спустя годы она осмелилась рассказать о происшествии благодаря движению #MeToo.
Хаттон опроверг обвинения актрисы, заявив, что ранее некая Сера Джонсон шантажировала его, вымогая деньги. Актер подчеркнул, что намерен доказывать свою невиновность.
Тимоти Хаттон – самый молодой актер, получивший "Оскар" в 20 лет за лучшую мужскую роль второго плана.
Хаттон был женат дважды. Его первой супругой стала актриса Дебра Уингер, в браке с которой у актера родился сын.
В 2000 году Хаттон женился на иллюстраторе Авроре Жискар д’Эстен, племяннице бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена. Их сын, Майло, родился в 2001 году. Хаттон и Жискар д’Эстен разошлись в 2009 году.
В первом сезоне сериала "Почти семья" , который вышел на экраны в 2019 году, Хаттон играет роль доктора, которого судят за сексуальное насилие.