"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте

Артистка позирует в кадре в наряде с глубоким вырезом, обнажающим грудь. Во время съемки певица была пристегнута ремнем безопасности.

"Ослепительно", – оценили образ певицы поклонники.

Контекст:

Шакира (Шакира Мебарак) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).