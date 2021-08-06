"От вас столько тепла, что у болезни не было шансов". У Козловского не подтвердился коронавирус

"Коронавирус не подтвердился! От вас столько тепла и пожеланий здоровья, что у болезни просто не было шансов. Берегите себя!" – пожелал Козловский своим подписчикам.
Накануне певец почувствовал себя плохо, у него поднялась температура и появилась слабость. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram Stories. "Вечером поднялась температура, чувствую себя плохо… Сделал тест на корону, результат утром. Надеюсь, это просто что-то незначительное", – сообщил вчера до результатов теста Козловский.
К новому посту, уже после результатов теста, 36-летний певец приложил свой портрет в классическом сером костюме. В комментариях Козловского поздравляют с хорошей новостью и отмечают, что он стал еще лучше выглядеть после смены имиджа. Напомним, в конце мая он перекрасился из брюнета в блондина.
"Здоровья тебе, Виталик. Ты крутой", – прокомментировала пост певца iulia_goriachikh1988.
"Боже, красавец", – написала anastasiyaa.05.
"Это очень хорошо, что тест не подтвердился", – подчеркнула krasnadeva88.
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Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс".
В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. С сентября 2020 года преподает в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.