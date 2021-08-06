"От вас столько тепла, что у болезни не было шансов". У Козловского не подтвердился коронавирус

Вчера Козловский почувствовал себя плохо, у него поднялась температура и появилась слабость Фото: vkozlovskiy / Instagram

"Коронавирус не подтвердился! От вас столько тепла и пожеланий здоровья, что у болезни просто не было шансов. Берегите себя!" – пожелал Козловский своим подписчикам.

Накануне певец почувствовал себя плохо, у него поднялась температура и появилась слабость. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram Stories. "Вечером поднялась температура, чувствую себя плохо… Сделал тест на корону, результат утром. Надеюсь, это просто что-то незначительное", – сообщил вчера до результатов теста Козловский.

К новому посту, уже после результатов теста, 36-летний певец приложил свой портрет в классическом сером костюме. В комментариях Козловского поздравляют с хорошей новостью и отмечают, что он стал еще лучше выглядеть после смены имиджа. Напомним, в конце мая он перекрасился из брюнета в блондина.

"Здоровья тебе, Виталик. Ты крутой", – прокомментировала пост певца iulia_goriachikh1988.

"Боже, красавец", – написала anastasiyaa.05.

"Это очень хорошо, что тест не подтвердился", – подчеркнула krasnadeva88.

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