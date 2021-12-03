"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель

"Она сделала это", – подписала Хадсон ролик, который за несколько часов собрал более 1,2 млн лайков.
"Какой отличный партнер для тренировок", – написала auntylissa.
"Так очаровательно. Нам нравится это", – прокомментировала melissa__freydis_eostre_hut.
"Вы такие милые", – отметила anutkatreide.
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Хадсон – дочь голливудской актрисы Голди Хоун и певца Билла Хадсона. Через полтора года после ее рождения родители разошлись.
Актриса дебютировала в кино в 1998 году, сыграв эпизодические роли в фильмах "Пустынная тоска" и "Река Рикошет". Известность Хадсон принесла роль в фильме "Почти знаменит" (2000).
В сентябре 2021 года она приняла предложение руки и сердца от музыканта Дэнни Фудзикавы, которому в 2018 году родила дочь Рани Роуз.
Для Кейт брак с Фудзикавой станет вторым. Ее первым супругом был музыкант Крис Робинсон, от которого в 2004 году она родила сына Райдера. У актрисы также есть сын Бингем (2011) от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.