"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель

"Она сделала это", – подписала Хадсон ролик, который за несколько часов собрал более 1,2 млн лайков.

"Какой отличный партнер для тренировок", – написала auntylissa.

"Так очаровательно. Нам нравится это", – прокомментировала melissa__freydis_eostre_hut.

"Вы такие милые", – отметила anutkatreide.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Hudson (@katehudson)