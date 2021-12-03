Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель

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Видео Хадсон с дочерью Рани Роуз собрало более 1,2 млн лайков
Видео Хадсон с дочерью Рани Роуз собрало более 1,2 млн лайков
Фото: katehudson / Instagram

42-летняя американская актриса Кейт Хадсон 3 декабря разместила в Instagram видео, на котором показала, как выполняет спортивные упражнения. Рядом с актрисой розовую гантель поднимает ее трехлетняя дочь Рани Роуз.

"Она сделала это", – подписала Хадсон ролик, который за несколько часов собрал более 1,2 млн лайков.

"Какой отличный партнер для тренировок", – написала auntylissa.

"Так очаровательно. Нам нравится это", – прокомментировала melissa__freydis_eostre_hut.

"Вы такие милые", – отметила anutkatreide.

Контекст:

Хадсон – дочь голливудской актрисы Голди Хоун и певца Билла Хадсона. Через полтора года после ее рождения родители разошлись.

Актриса дебютировала в кино в 1998 году, сыграв эпизодические роли в фильмах "Пустынная тоска" и "Река Рикошет". Известность Хадсон принесла роль в фильме "Почти знаменит" (2000).

В сентябре 2021 года она приняла предложение руки и сердца от музыканта Дэнни Фудзикавы, которому в 2018 году родила дочь Рани Роуз.

Для Кейт брак с Фудзикавой станет вторым. Ее первым супругом был музыкант Крис Робинсон, от которого в 2004 году она родила сына Райдера. У актрисы также есть сын Бингем (2011) от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

Теги: спорт, дети, Кейт Хадсон, актриса, Дэнни Фудзикава
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