"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ

Российский актер Дмитрий Нагиев показал подписчикам кадры, которые, по его мнению, могут их травмировать.

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев 4 декабря в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен за рулем движущегося автомобиля.

Актер управляет машиной, слушая песню группы ДДТ "Ты не один". Видео, вероятно, было снято ранее, так как за окном вдоль дороги мелькают зеленые насаждения.

"Не хочу показаться назойливым, но, пожалуй, покажусь. Осторожнее, следующие кадры могут вас травмировать. Чувствуете? Пахнет бунтарем, за рулем", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Лениграде (СССР). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре "Время", был ведущим на радио "Модерн".

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу "Окна", ведущим которого он был.

В сериале "Физрук" (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры.