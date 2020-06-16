"Папина копия, но мамины глазки", "Два пупса". Санина показала подросшего сына

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как качает на качелях четырехлетнего сына Даниила.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим четырехлетним сыном Даниилом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 15 Июн 2020 в 3:06 PDT

"Какой он красавчик. Папина копия, но мамины глазки", – написала anuta_kukolka.

"Два пупса", – отметила _v.i.v.a.n.t_.

Отец ребенка – креативный продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко.

Санина и Бебко поженились в 2011 году. Сын Даниил родился у них 21 ноября 2015 года.

Группа The Hardkiss существует с 2011 года, Санина – ее бессменный лидер.