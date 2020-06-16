"Папина копия, но мамины глазки", "Два пупса". Санина показала подросшего сына

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим четырехлетним сыном Даниилом.
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"Какой он красавчик. Папина копия, но мамины глазки", – написала anuta_kukolka.
"Два пупса", – отметила _v.i.v.a.n.t_.
Отец ребенка – креативный продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко.
Санина и Бебко поженились в 2011 году. Сын Даниил родился у них 21 ноября 2015 года.
Группа The Hardkiss существует с 2011 года, Санина – ее бессменный лидер.