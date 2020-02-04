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04 февраля, 2020
 
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Партнер Ризатдиновой по "Танцам со звездами" показал голый торс

Партнер украинской гимнастки Анны Ризатдиновой на шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Александр Прохоров обнародовал серию снимков, сделанных на Бали.

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Прохоров: Впервые купался под водопадом. Это кайф, ребята
Прохоров: Впервые купался под водопадом. Это кайф, ребята

Украинский хореограф Александр Прохоров на своей странице в Instagram разместил снимки, сделанные во время отдыха на Бали.

"Где вы берете силы и энергию? Что вас мотивирует? Меня очень вдохновляет природа! Она идеальна и безупречна в своем проявлении", – написал он.

Прохоров рассказал, что на Бали впервые купался под водопадом.

"Впервые купался под водопадом. Это кайф, ребята. Ощущения себя нового, когда силы природы смывают с тебя весь негатив. Особенно на Бали, в Убуде это особенно чувствуется", – написал он.

Александр Прохоров был партнером украинской гимнастки Анны Ризатдиновой на шоу "Танцы со звездами 6" на "1+1".

На проекте победили актриса Ксения Мишина и танцовщик Евгений Кот, второе место заняли Ризатдинова и Прохоров, а третье – хореограф Дмитрий Дикусар и актриса Виктория Булитко.

Теги: Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Александр Прохоров
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