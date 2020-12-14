"Пающие трусы" презентовала клип-стеб о любви и коронавирусе. Видео
Украинская группа "Пающие трусы" 14 декабря на YouTube-канале презентовала клип на композицию "Ты заразил меня". Слова и музыку новой композиции группы написала украинская поэтесса и композитор Елена Палашек. В ролике участницы группы запечатлены во время домашних посиделок на кухне под гитару. "Ты заразил меня собой, но этот вирус – полная х...йня, всегда быть в маске – судьба моя", – поется в припеве песни. "Это лучший стеб над "короной" в этом году", – отреагировали на клип поклонники группы.
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