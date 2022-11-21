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21 ноября, 2022
 
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Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото

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Василиса Фролова стала амбассадором проекта Yoy
Василиса Фролова стала амбассадором проекта Yoy
Фото предоставлено командой проекта Yoy

В Дубае (ОАЭ) появилось первое украинское заведение Yoy, которое представляет собой ресторан национальной кухни. Об этом команда проекта сообщила интернет-изданию "ГОРДОН" в пресс-релизе.

Официальное открытие заведения состоится 25 ноября. Формат проекта также предусматривает проведение концертов с участием украинских исполнителей.  Амбассадором проекта, основанного украинскими рестораторами Павлом Морозом и Георгием Пионовым, является телеведущая и модель Василиса Фролова.

Интерьер заведения, где каждая деталь имеет свой символизм, разработал украинский дизайнер Владимир Непийвода. Особенностью Yoy стала печь, декорированная 4 тыс. изразцов, изготовленных в Украине.

"Здесь нет случайных вещей, все детали имеют свое значение,– отмечается в релизе. – Самый длинный 13-метровый стол из украинской древесины украшает огромное гнездо аиста, которое плели вручную из веток. Это настоящий арт-объект, который стоит увидеть".

В зале будет звучать современная украинская музыка.

"Украинская певица Алина Паш перепела самые известные хиты, а саундпрдюсер Евгений Филатов сделал уникальные джинглы, которые напела Василиса Фролова",  говорится в релизе.

"Для меня важно, чтобы это место стало культурным центром для наших соотечественников в Эмиратах. В планах – проводить здесь не только встречи украинской общины, но и концерты украинских исполнителей, мастер-классы, выставки, литературные чтения. Украинцы должны знать, что за украинским нужно сразу в Yoy", – прокомментировала открытие украинского заведения в Эмиратах ведущая.

Со временем в Yoy появится магазин товаров от крафтовых мастеров декора, посуды и украшений.

Теги: ОАЭ, Евгений Филатов, Алина Паш, Василиса Фролова
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