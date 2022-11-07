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В Дубае вспыхнул сильный пожар в небоскребе. Видео

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В Дубаи загорелось многоэтажное здание
В Дубаи загорелось многоэтажное здание
Скриншот: WarNet / YouTube

В 35-этажном высотном здании в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) недалеко от самого высокого здания в мире Бурдж-Халиф рано утром 7 ноября вспыхнул пожар. Об этом сообщает АР.

Огонь разгорелся в здании, которое является частью серии башен под названием 8 Boulevard Walk от Emaar поддерживаемого государством застройщика. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

В сети появилось видео охваченного пламенем здания.

Контекст:

Серия пожаров в высотных зданиях в Дубае в последние годы оживила вопросы о безопасности облицовки и других материалов, используемых в стране.

В частности, в канун нового 2015 года пожар случился в одном из самых престижных отелей и резиденций в Дубае рядом с Бурдж-Халифа Address Downtown.

Теги: пожар, Дубай, ОАЭ, происшествия
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