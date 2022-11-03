Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц

Для приготовления теста на 26 штук конвертов понадобится:

330 г муки;

200 г сливочного масла;

140 г сметаны.

Для теста не нужны яйца и сахар, подчеркнула блогер.

Для начинки необходимо:

120 г сахара;

20 г манки;

1/4 ч. л. корицы;

шесть яблок.

Яблоки нарезаем кубиками и тушим с сахаром на мелком огне, чтобы они стали мягкими и испарилась лишняя жидкость. В яблоки добавляем манку и корицу. Манка, отметила, эксперт, нужна для того, чтобы начинка не растекалась.

Чтобы приготовить тесто, необходимо муку перетереть с маслом, а затем добавить сметану и перемешать. Тесто перед выпечкой необходимо оставить в холодильнике на час.

Раскатывает тесто в тонкий прямоугольник, а затем разрезаем его на квадраты. В центр каждого выкладываем охлажденную начинку и формируем конвертики.

Выпекаем 40 минут в разогретой до 170 °С духовке.