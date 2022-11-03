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03 ноября, 2022
 
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Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц

Печенье выпекаем 40 минут в разогретой до 170 &deg;С духовке
Печенье выпекаем 40 минут в разогретой до 170 °С духовке
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube опубликовала видеорецепт приготовления печенья в виде конвертов из песочного теста с яблочной начинкой.

Для приготовления теста на 26 штук конвертов понадобится:

  • 330 г муки; 
  • 200 г сливочного масла; 
  • 140 г сметаны.
Для теста не нужны яйца и сахар, подчеркнула блогер.

Для начинки необходимо:

  • 120 г сахара;
  •  20 г манки;
  •  1/4 ч. л. корицы; 
  •  шесть яблок.

Яблоки нарезаем кубиками и тушим с сахаром на мелком огне, чтобы они стали мягкими и испарилась лишняя жидкость. В яблоки добавляем манку и корицу. Манка, отметила, эксперт, нужна для того, чтобы начинка не растекалась.

Чтобы приготовить тесто, необходимо муку перетереть с маслом, а затем добавить сметану и перемешать. Тесто перед выпечкой необходимо оставить в холодильнике на час.

Раскатывает тесто в тонкий прямоугольник, а затем разрезаем его на квадраты. В центр каждого выкладываем охлажденную начинку и формируем конвертики.

Выпекаем 40 минут в разогретой до 170 °С духовке.

Теги: яблоки, сахар, рецепт, рецепты, масло
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