Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц

Для приготовления теста на 26 штук конвертов понадобится:
Для начинки необходимо:
Яблоки нарезаем кубиками и тушим с сахаром на мелком огне, чтобы они стали мягкими и испарилась лишняя жидкость. В яблоки добавляем манку и корицу. Манка, отметила, эксперт, нужна для того, чтобы начинка не растекалась.
Чтобы приготовить тесто, необходимо муку перетереть с маслом, а затем добавить сметану и перемешать. Тесто перед выпечкой необходимо оставить в холодильнике на час.
Раскатывает тесто в тонкий прямоугольник, а затем разрезаем его на квадраты. В центр каждого выкладываем охлажденную начинку и формируем конвертики.
Выпекаем 40 минут в разогретой до 170 °С духовке.