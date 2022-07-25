  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы

На литровую банку понадобится 400 г огурцов Фото: depositphotos.com

Для приготовления в расчете на одну литровую банку понадобится:

1-2 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

2 кусочка перца чили;

0.5 ч. л. душистого перца;

1 ст. л. французской горчицы;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

2 ст. л. уксуса;

400 г огурцов.

Перед приготовлением огурцы блогер рекомендует оставить на один час в холодной воде, затем срезать кончики.

На дно каждой банки необходимо выложить лавровый лист, душистый перец, зубчики чеснока, пластинки перца чили, горчицу, а затем сложить огурцы.

"Именно эта горчица придает особый вкус огурцам", – прокомментировала состав ингредиентов Цвит.

После этого в банки добавляем соль, сахар и уксус, заливаем кипятком, закрываем плотно крышкой и отправляем стерилизоваться.

"Кастрюлю для стерилизации обязательно застилаем тряпкой или марлей, чтобы банки не потрескались. Наливаем горячей воды и отправляем стерилизоваться огурцы на пять минут с момента закипания воды в банке", – описала дальнейший процесс эксперт.

Простерилизованные огурцы герметически закрываем крышкой, встряхиваем, чтобы перемешался сахар с солью, а затем в положении вверх дном оставляем закутанными в одеяло на сутки.

По словам кулинарного блогера, замаринованные по этому рецепту огурцы получаются кисло-сладкими.

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