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25 июля, 2022
 
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"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы

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На литровую банку понадобится 400 г огурцов
На литровую банку понадобится 400 г огурцов
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит (557 тыс. фолловеров) 24 июля на своем канале в YouTube разместила видео, на котором показала, как приготовить маринованные огурцы с добавлением французской горчицы.

Для приготовления в расчете на одну литровую банку понадобится:

  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 1 лавровый лист;
  • 2 кусочка перца чили; 
  • 0.5 ч. л. душистого перца;
  • 1 ст. л. французской горчицы;
  • 1 ст. л. соли;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. уксуса;
  • 400 г огурцов.

Перед приготовлением огурцы блогер рекомендует оставить на один час в холодной воде, затем срезать кончики. 

На дно каждой банки необходимо выложить лавровый лист, душистый перец, зубчики чеснока, пластинки перца чили, горчицу, а затем сложить огурцы. 

"Именно эта горчица придает особый вкус огурцам", – прокомментировала состав ингредиентов Цвит.

После этого в банки добавляем соль, сахар и уксус, заливаем кипятком, закрываем плотно крышкой и отправляем стерилизоваться.

"Кастрюлю для стерилизации обязательно застилаем тряпкой или марлей, чтобы банки не потрескались. Наливаем горячей воды и отправляем стерилизоваться огурцы на пять минут с момента закипания воды в банке", – описала дальнейший процесс эксперт. 

Простерилизованные огурцы герметически закрываем крышкой, встряхиваем, чтобы перемешался сахар с солью, а затем в положении вверх дном оставляем закутанными в одеяло на сутки. 

По словам кулинарного блогера, замаринованные по этому рецепту огурцы получаются кисло-сладкими.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: соль, сахар, горчица, кулинария, рецепт, рецепты, огурцы, перец
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