  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы

Для приготовления в расчете на одну литровую банку понадобится:
Перед приготовлением огурцы блогер рекомендует оставить на один час в холодной воде, затем срезать кончики.
На дно каждой банки необходимо выложить лавровый лист, душистый перец, зубчики чеснока, пластинки перца чили, горчицу, а затем сложить огурцы.
"Именно эта горчица придает особый вкус огурцам", – прокомментировала состав ингредиентов Цвит.
После этого в банки добавляем соль, сахар и уксус, заливаем кипятком, закрываем плотно крышкой и отправляем стерилизоваться.
"Кастрюлю для стерилизации обязательно застилаем тряпкой или марлей, чтобы банки не потрескались. Наливаем горячей воды и отправляем стерилизоваться огурцы на пять минут с момента закипания воды в банке", – описала дальнейший процесс эксперт.
Простерилизованные огурцы герметически закрываем крышкой, встряхиваем, чтобы перемешался сахар с солью, а затем в положении вверх дном оставляем закутанными в одеяло на сутки.
По словам кулинарного блогера, замаринованные по этому рецепту огурцы получаются кисло-сладкими.