"Чем дольше варим, тем гуще получается". Кулинарный эксперт рассказала, как приготовить дома соленую карамель

Для приготовления карамели важно, чтобы посуда была с толстым дном, а кристаллы сахара – мелкими Фото: depositphotos.com

Для приготовления 120 г карамели понадобится:

60 г сахара;

30 г воды;

1 ч. л. уксуса 9%;

20 г масла;

70 г сливок жирностью 33%.

По словам блогера, для приготовления карамели важно, чтобы емкость была с толстым дном, а кристаллы сахара – мелкими.

В посуду добавляем сахар, воду и уксус. Эксперт отметила, что именно уксус не даст карамели засахариться и при этом не повлияет на вкус, так как постепенно испарится.

Массу из трех ингредиентов доводим до кипения на мелком огне и только после этого начинаем перемешивать.

Сироп необходимо варить до состояния карамелизации и получения янтарного цвета. После этого в емкость, перемешивая, добавляем сливочное масло комнатной температуры, а следом – горячие сливки.

Полученную массу вновь доводим до кипения, добавляя соль или соленый арахис.

"Чем дольше варим, тем гуще получается карамель", – подчеркнула кулинарный эксперт.

Готовую массу нужно переложить в банки. Она будет храниться в холодильнике около трех недель.

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