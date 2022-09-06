"Чем дольше варим, тем гуще получается". Кулинарный эксперт рассказала, как приготовить дома соленую карамель

Для приготовления 120 г карамели понадобится:
По словам блогера, для приготовления карамели важно, чтобы емкость была с толстым дном, а кристаллы сахара – мелкими.
В посуду добавляем сахар, воду и уксус. Эксперт отметила, что именно уксус не даст карамели засахариться и при этом не повлияет на вкус, так как постепенно испарится.
Массу из трех ингредиентов доводим до кипения на мелком огне и только после этого начинаем перемешивать.
Сироп необходимо варить до состояния карамелизации и получения янтарного цвета. После этого в емкость, перемешивая, добавляем сливочное масло комнатной температуры, а следом – горячие сливки.
Полученную массу вновь доводим до кипения, добавляя соль или соленый арахис.
"Чем дольше варим, тем гуще получается карамель", – подчеркнула кулинарный эксперт.
Готовую массу нужно переложить в банки. Она будет храниться в холодильнике около трех недель.