  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера

Для трех поллитровых банок шоколадно-сливовой пасты понадобится 2 кг слив, 500 г сахара, 100 г какао, один пакет ванильного сахара и 100 г шоколада с высоким содержанием какао.

Перед приготовлением сливы необходимо вымыть, почистить от косточек и измельчить в пюре с помощью блендера.

"В сливовое пюре добавляем сахар, перемешиваем и ставим вариться на маленьком огне примерно 40 минут, – описала процесс блогер. – Когда масса закипит, необходимо осторожно снять пену. Чем дольше варим, тем гуще пасту получим. В конце выключаем плиту и добавляем ванильный сахар, измельченный шоколад и просеянное какао. Хорошо перемешиваем".

После этого еще раз доводим массу до кипения. Горячее шоколадное варенье разливаем в стерилизованные банки и закручиваем стерилизованными крышками.

"Важно наливать в банки горячую массу сразу после закипания, тогда она хорошо хранится", –подчеркнула блогер.

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