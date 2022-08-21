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21 августа, 2022
 
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Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера

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Для трех поллитровых банок шоколадно-сливовой пасты понадобится 2 кг слив
Для трех поллитровых банок шоколадно-сливовой пасты понадобится 2 кг слив
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит (577 тыс. фолловеров) 21 августа на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить шоколадную пасту из слив.

Для трех поллитровых банок шоколадно-сливовой пасты понадобится 2 кг слив, 500 г сахара, 100 г какао, один пакет ванильного сахара и 100 г шоколада с высоким содержанием какао.

Перед приготовлением сливы необходимо вымыть, почистить от косточек и измельчить в пюре с помощью блендера.

"В сливовое пюре добавляем сахар, перемешиваем и ставим вариться на маленьком огне примерно 40 минут, – описала процесс блогер. – Когда масса закипит, необходимо осторожно снять пену. Чем дольше варим, тем гуще пасту получим. В конце выключаем плиту и добавляем ванильный сахар, измельченный шоколад и просеянное какао. Хорошо перемешиваем".

После этого еще раз доводим массу до кипения. Горячее шоколадное варенье разливаем в стерилизованные банки и закручиваем стерилизованными крышками.

"Важно наливать в банки горячую массу сразу после закипания, тогда она хорошо хранится", подчеркнула блогер.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: шоколад, сахар, кулинария, рецепт, какао
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