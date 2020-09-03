  Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер

Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова не хотела обращаться за помощью к врачам, несмотря на несколько переломов.

Печерникова не дожила одного дня до своего юбилея Скриншот: СЕРГЕЙ МАЙОРОВ / YouTube

Звезда фильма "Доживем до понедельника" советская и российская актриса Ирины Печерникова, скончавшаяся 1 сентября в Москве, незадолго до смерти чувствовала себя неважно. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил редактор программы "Прямой эфир" Сурен Каграманов.

По словам Каграманова, он созванивался с актрисой, чтобы пригласить на передачу в честь ее юбилея, – 2 сентября Печерниковой должно было исполниться 75 лет. В разговоре артистка призналась, что неважно себя чувствует.

"Я спросил: "Что такое?" Она сказала, что у нее сломаны два ребра", – рассказал редактор.

Каграманов подчеркнул, что актриса отказалась от госпитализации и отвергла его предложение вызвать полицию.

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Видео: Россия 1 / YouTube

О смерти Печерниковой российским СМИ сообщила ее подруга Инна Давыдова, не уточнив причину ее кончины. Актриса не дожила одного дня до своего юбилея

Печерникова родилась в Грозном (Чеченская республика) в 1945 году. Популярность актрисе принесли роли в картинах "Щит и меч", "Доживем до понедельника", "Города и годы", "Два капитана".

Актриса была замужем трижды. Первым супругом актрисы стал польский музыкант Збигнев Бизонь, затем она вышла замуж за актера Бориса Галкина, а в третий раз стала женой актера Александра Соловьева, который трагически погиб, оставив ее вдовой. Детей у Печерниковой не было.