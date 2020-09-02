Зюбина о Печерниковой: Хотела позвонить и признаться в любви. И не решилась.Теперь жалею

Украинская актриса Римма Зюбина рассказала, что раздобыла телефон российской актрисы Ирины Печерниковой около года назад.

Зюбина: Почему у меня ком в горле, когда смотрю в эти бездонные глаза? Фото: Римма Зюбiна / Facebook

Украинская актриса Римма Зюбина заявила, что с любовью относилась к умершей 1 сентября российской и советской актрисе Ирине Печерниковой, но так и не успела ей позвонить. Об этом она написала на своей страниц в Facebook.

"Я любила эту актрису. Почти год назад, мой друг нашел номера телефонов Печерниковой. Я хотела позвонить и признаться в любви. И не решилась. А теперь очень жалею", – призналась Зюбина.

Она заявила, что была влюблена в талант актрисы с детства.

"Ваши глаза. Почему у меня ком в горле, когда смотрю в эти бездонные глаза?" – написала Зюбина.

О кончине Печерниковой 1 сентября российским СМИ сообщила ее подруга, не уточнив причины смерти актрисы.

Печерникова не дожила одного дня до своего юбилея – 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет.

Популярность актрисе принесли роли в картинах "Щит и меч", "Доживем до понедельника", "Города и годы", "Два капитана".