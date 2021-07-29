Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами

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Педан дошел до середины каната, подвешенного между высотками
Педан дошел до середины каната, подвешенного между высотками
Фото: pedanos / Instagram

Украинский ведущий Александр Педан 28 июля разместил в Instagram Stories серию роликов, на которых запечатлен во время съемок финального эпизода третьего сезона шоу "Эксы" на "Новом канале".

Во время съемок одного из эпизодов Педан решил лично проверить, насколько безопасным для участников проекта будет поставленная задача – пройти по канату, натянутому между высотными домами.

"12 этаж. 30 метров. Тестировать?" – написал он в комментарии к ролику, позируя в экипировке.

Скриншот: pedanos / Instagram
Скриншот: pedanos / Instagram

Педан преодолевал расстояние на страховке в сопровождении инструктора.

Скриншот: pedanos / Instagram
Скриншот: pedanos / Instagram

Дойдя до середины каната, Педан сорвался и повис на страховке.

"На середине очень шатает. Я решил проверить, что будет, если "эксы" упадут", – прокомментировал он падение.

Скриншот: pedanos / Instagram
Скриншот: pedanos / Instagram

То, как возвращался на исходную позицию, ведущий не показал.

Контекст:

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр "Ангел" Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и является ведущим шоу "Эксы", премьера нового сезона которого состоится осенью. По сюжету, участникам проекта – парам, которые решили расстаться, предстоит преодолеть свои страхи.

Теги: телеведущий, Александр Педан
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