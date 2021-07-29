Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами

Во время съемок одного из эпизодов Педан решил лично проверить, насколько безопасным для участников проекта будет поставленная задача – пройти по канату, натянутому между высотными домами.
"12 этаж. 30 метров. Тестировать?" – написал он в комментарии к ролику, позируя в экипировке.
Педан преодолевал расстояние на страховке в сопровождении инструктора.
Дойдя до середины каната, Педан сорвался и повис на страховке.
"На середине очень шатает. Я решил проверить, что будет, если "эксы" упадут", – прокомментировал он падение.
То, как возвращался на исходную позицию, ведущий не показал.
Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр "Ангел" Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".
В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и является ведущим шоу "Эксы", премьера нового сезона которого состоится осенью. По сюжету, участникам проекта – парам, которые решили расстаться, предстоит преодолеть свои страхи.