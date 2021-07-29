Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами

Педан дошел до середины каната, подвешенного между высотками Фото: pedanos / Instagram

Во время съемок одного из эпизодов Педан решил лично проверить, насколько безопасным для участников проекта будет поставленная задача – пройти по канату, натянутому между высотными домами.

"12 этаж. 30 метров. Тестировать?" – написал он в комментарии к ролику, позируя в экипировке.

Скриншот: pedanos / Instagram

Педан преодолевал расстояние на страховке в сопровождении инструктора.

Скриншот: pedanos / Instagram

Дойдя до середины каната, Педан сорвался и повис на страховке.

"На середине очень шатает. Я решил проверить, что будет, если "эксы" упадут", – прокомментировал он падение.

Скриншот: pedanos / Instagram

То, как возвращался на исходную позицию, ведущий не показал.