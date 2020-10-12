Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2020
 
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Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой

По словам украинского шоумена Александра Педана, они с супругой оба в шоке от того, что прожили в браке 17 лет.

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Педан: Основные достижения в жизни это Лера и Марик
Педан: Основные достижения в жизни – это Лера и Марик
Фото: pedanos / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан 12 октября в Instagram сообщил, что главными его достижениями за 17 лет семейной жизни с женой являются дети. 

"Основные достижения в жизни – это Лера и Марик. И 17 лет отношений с Инной, в которых мы получаем удовольствие и любим друг друга. Этим я очень горжусь!" – признался ведущий.

При этом Педан подчеркнул, что его шокирует осознание того, что они с женой прожили столько лет вместе. По словам ведущего, сейчас их с супругой отношения находятся на том этапе, когда они научились понимать друг друга.

"Мы переживаем очень прикольные времена, когда полностью поддерживаем друг друга. Наконец-то признали друг друга экспертами в той или иной сфере", – заявил он.

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.

Супруга шоумена Инна Педан – преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).

В августе 2020 года Педан признался, что его супруга избегает публичности, поэтому не разрешает делиться в сети совместными фото.

Теги: свадьба, Александр Педан
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