Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2020
 
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Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены

Во время расследования убийства украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) следователи пришли к выводу, что накануне смерти он намеревался расстаться с женой Мариной Кохал, которой затем было предъявлено обвинение в убийстве.

Следователи предъявили жене Картрайта официальное обвинение в убийстве мужа
Следователи предъявили жене Картрайта официальное обвинение в убийстве мужа
Фото:kkkartrait / Instagram

Причиной убийства проживающего в России украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) могла стать ревность со стороны его супруги Марины Кохал, сообщает Talegram-канал Life Shot, ссылаясь на информацию, полученную от правоохранителей. 

В процессе расследования уголовного дела по факту смерти Картрайта следователи обнаружили переписку музыканта с женой, в которой указан адрес его любовницы – сообщается, что рэпер намеревался уйти к ней от супруги и несколько раз оставался ночевать. Правоохранители намерены допросить знакомую Картрайта. 

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном виде. Супруга музыканта Марина Кохал сперва сообщила о его смерти знакомому юристу, после чего он передал информацию в полицию.

Кохал утверждала, что муж умер от передозировки наркотиков. Чтобы поклонники не узнали о наркозависимости певца, она решила расчленить его тело. 

31 июля управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предъявило Кохал официальное обвинение в убийстве мужа.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.

Теги: Россия, Чернигов, смерть, убийство, наркотики, Санкт-Петербург, правоохранители, расследование, рэпер, Нежин, ревность, Энди Картрайт
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