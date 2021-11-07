"Первое, что видит унитаз во время похмелья". Мэттью Макконахи запутал сеть новым фото

"Потерял час, но все еще пьян", – подписал он публикацию.
Подписчики 52-летнего актера начали интересоваться в комментариях, связано это с переходом на зимнее время или с прошедшим днем рождения.
"Первое, что видит унитаз во время похмелья", – прокомментировал фото dan_f_brown.
"На этот раз ты действительно выиграл час, а весной этот час потеряешь", – написал charliesammyjoey.
"Похоже, ты смотришь в унитаз", – отметил dan_pemic.
"С прошедшим днем рождения", – поздравил актера td_robertson069.
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Макконахи родился 4 ноября 1969 года в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Актер известен по ролям в фильмах "Линкольн для адвоката", "Киллер Джо", "Интерстеллар", "Джентльмены".
В ноябре 2020 года актер заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас, где он родился, в случае, если политика изменит свои цели. В апреле 2021 года опрос, проведенный Университетом Техаса в Тайлере и газетой Dallas Morning News, показал, что на выборах губернатора штата за Макконахи готовы проголосовать на 9% больше избирателей, чем за действующего губернатора.