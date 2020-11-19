  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором

Американский актер Мэттью МакКонахи считает политический мир безнадежным и пророчит анархию.

МакКонахи: Сейчас политика мне кажется безнадежной Фото: ЕРА

Голливудский актер Мэттью МакКонахи в эфире шоу Hugh Hewitt Show, которое опубликовано на YouTube канале его ведущего Хью Хьюитта, заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас, где он родился, в случае, если политика изменит свои цели.

"Послушайте, сейчас политика мне кажется безнадежной. Когда она переопределит свою цель, я мог бы быть намного больше заинтересован в том, чтобы баллотироваться", – заявил он.

По словам МакКоннахи, его намерение баллотироваться на выборную должность будет зависеть не только от его желания, но и от избирателей.

Он подчеркнул, что сейчас в обществе утрачены социальные связи и взаимное доверие, что, по мнению актера, впоследствии может привести к анархии.

"Мы должны стабилизироваться. Эта страна должна сначала стабилизироваться", – резюмировал актер.

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Видео: Hugh Hewitt / YouTube

МакКонахи родился в 1969 году в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Первые роли актер сыграл в рекламных роликах. Актер известен по ролям в фильмах "Линкольн для адвоката", "Киллер Джо", "Интерстеллар", "Джентльмены".

Выборы губернатора Техаса состоятся в 2022 году, отмечает "WBRC". Сейчас губернатором штата является Грег Эбботт – в прошлом юрист и адвокат.