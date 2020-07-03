Как менялся Мэттью Макконахи за свою карьеру? Видео

В коротком ролике показали, как менялась внешность и роли в карьере голливудского актера Мэттью Макконахи.

Британское издание Esquire на своем аккаунте в Facebook разместило ролик "Эволюция Мэттью Макконахи". В трехминутном видео показано, как выглядел голливудский актер в разные годы, исполняя роли во множестве фильмов.

Мэттью Макконахи родился 4 ноября 1969 года в Ювалде, штат Техас. Макконахи начинал карьеру как актер комедийного жанра, но в 2010-х перешел к драматическим ролям. Наиболее известные картины с его участием – "Далласский клуб покупателей", "Линкольн для адвоката", "Супер Майк", "Мад", "Киллер Джо", "Интерстеллар". Актер является обладателем премии "Золотой глобус". Роль в драме "Далласский клуб покупателей" принесла ему также премии Гильдии киноактеров США и "Оскар".