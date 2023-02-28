  Песня "Парова машина" в исполнении украинской студентки набрала 4,5 млн просмотров в TikTok. Видео

На 27 февраля ролик набрал 4,5 млн просмотров.
Була в мене парова машина,
А я її продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла, – поется в композиции.
"Спасибо, боже, за DakhDaughters! "Парова машина"– аутентичная украинская песня. На видео ситуативно вспомнилось одноименное музпереосмысление в исполнении группы DakhDaughters", – написала Квасний.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong * оригінальний звук - Kvas.nii
26 февраля на канале Kasa Remixoff в YouTube опубликовали ремикс этой песни в исполнении Квасний.
Как звучит песня в исполнении DakhDaughters, можно услышать в ролике, обнародованном на YouTube-канале ТVi.
Квасний – студентка филологического факультета Киево-Могилянской академии. Она уроженка села Залуква Галицкого района Ивано-Франковской области.