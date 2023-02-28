  Песня "Парова машина" в исполнении украинской студентки набрала 4,5 млн просмотров в TikTok. Видео

На 27 февраля ролик набрал 4,5 млн просмотров.

Була в мене парова машина,

А я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла, – поется в композиции.

"Спасибо, боже, за DakhDaughters! "Парова машина"– аутентичная украинская песня. На видео ситуативно вспомнилось одноименное музпереосмысление в исполнении группы DakhDaughters", – написала Квасний.

26 февраля на канале Kasa Remixoff в YouTube опубликовали ремикс этой песни в исполнении Квасний.

ВИДЕО

Видео: Kasa Remixoff / YouTube

Как звучит песня в исполнении DakhDaughters, можно услышать в ролике, обнародованном на YouTube-канале ТVi.

ВИДЕО

Видео: ТVi / YouTube