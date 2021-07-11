Певице МакSим после трех недель комы стало лучше

Состояние МакSим все еще остается тяжелым, но наблюдается позитивная динамика Фото: maksimartist / Instagram

"Дорогие друзья! Все ваши молитвы и добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины МакSим – все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика, – это радость!" – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Представительница певицы в комментарии "РИА Новости" уточнила, что хоть певице стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

9 июля Telegram-канал Mash писал, что артистку пытались снять с аппарата ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), но она не смогла дышать самостоятельно. Поэтому ее снова подключили к аппарату.