"Піккардійська терція" спела в парижской церкви украинский гимн и "Пливе кача". Видео

Группа "Піккардійська терція" была создана в 1992 году во Львове Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції / Facebook

"Сегодня вечером в Мадлен, знаковой церкви Парижа, прошел настоящий фестиваль украинской музыки. Незабываемый концерт", – говорится в публикации.

Коллектив исполнил "Пливе кача".

А также спел украинский гимн.

"Очень сильные эмоции после невероятного импровизированного исполнения государственного гимна в церкви Мадлен в рамках концерта, посвященного 30-летию восстановления независимости Украины. Также была возможность отметить вместе с нашими коллегами и партнерами 75-летие ЮНЕСКО", – говорится в публикации.