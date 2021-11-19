"Піккардійська терція" спела в парижской церкви украинский гимн и "Пливе кача". Видео

"Сегодня вечером в Мадлен, знаковой церкви Парижа, прошел настоящий фестиваль украинской музыки. Незабываемый концерт", – говорится в публикации.
Коллектив исполнил "Пливе кача".
А также спел украинский гимн.
"Очень сильные эмоции после невероятного импровизированного исполнения государственного гимна в церкви Мадлен в рамках концерта, посвященного 30-летию восстановления независимости Украины. Также была возможность отметить вместе с нашими коллегами и партнерами 75-летие ЮНЕСКО", – говорится в публикации.
"Піккардійська терція" – украинская акапельная формация, созданная в 1992 году во Львове. В репертуаре коллектива около 300 композиций, среди которых как классические произведения, так и собственные композиции. Группа гастролирует не только в Украине, но и в Польше, Канаде, Испании, Германии, США, Италии, Франции.