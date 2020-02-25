Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
25 февраля, 2020
 
Новости

Пласидо Доминго выразил сожаление женщинам, которые стали жертвами его сексуальных домогательств

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что спустя несколько месяцев после полученных обвинений в сексуальных домогательствах осознал причину, по которой женщины соглашались вступать с ним в сексуальные контакты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пласидо Доминго был удивлен, узнав, что женщины соглашались на отношения с ним из страха потерять карьеру
Пласидо Доминго был удивлен, узнав, что женщины соглашались на отношения с ним из страха потерять карьеру
Фото: ЕРА

79-летний испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 25 февраля направил в испанское информагентство Europa Press заявление, в котором выразил сожаление о сексуальных домогательствах, которым подвергал женщин. 

В заявлении оперного баритона говорится, что он несколько месяцев размышлял об услышанных в свой адрес обвинениях в харассменте и пришел к выводу, что "женщины, возможно, боялись отказать ему в сексуальных контактах, опасаясь что это может отразиться на их карьере". 

"Но я бы никогда такого не сделал", – написал оперный артист, возглавляющий в свое время самые престижные оперные театры. Ранее Доминго отрицал обвинения, подчеркивая, что все его контакты с женщинами были "согласованы". 

Доминго выразил надежду, что его извинения сподвигнут и других мужчин сделать то же самое. 

Как сообщает издание AFP, первые заявления женщин о насильственных действиях сексуального характера со стороны Доминго начали появляться в августе 2019 года – всего в адрес оперного певца поступили обвинения от 20 женщин, которых он домогался в 80-е годы. 

Скандал о сексуальных домогательствах, пишет издание, не повлиял на карьеру певца в Европе, в то время как в США ему пришлось оставить должность генерального директора Los Angeles Opera и отказаться от участия в постановках New York's Metropolitan Opera. 

13 февраля Доминго посетил Киев – в сопровождении Национального заслуженного симфонического академического оркестра Украины он выступил на сцене дворца искусств "Украина".

Заявление об извинениях Доминго сделал 25 февраля – на следующий день после вынесения судебного приговора американскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании. 

Пласидо Доминго родился в 1941 году в Испании. Оперный певец является обладателем 12 премий "Грэмми" и двух наград "Эмми". 

Теги: США, Испания, Нью-Йорк, Пласидо Доминго, Харви Вайнштейн, домогательства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В доме экс-главы МИД Кожары застрелился бывший руководитель "Интера". Подробности самоубийства, которое может оказаться убийством
В доме экс-главы МИД Кожары застрелился бывший руководитель "Интера". Подробности самоубийства, которое может оказаться убийством
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Комаровский: Владимир Александрович, я вас люблю. Но они никогда не будут дякувати вам – вы всегда для них будете клоуном
  Комаровский: Владимир Александрович, я вас люблю. Но они никогда не будут дякувати вам – вы всегда для них будете клоуном
Дмитрий ГОРДОН
Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное
Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS