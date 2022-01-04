"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским

Поплавский о Зеленском: Мне плохого пока что не сделал Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"Мы с Владимиром Зеленским лично знакомы. Мы часто выступали в "95 квартале". Меня приглашали. Мне плохого пока что не сделал. Это – коллеги по цеху. Это мое личное мнение – что о друзьях и товарищах по цеху плохого ничего не надо говорить", – заявил ректор.

Комментарий Поплавского об отношениях с шестым президентом Украины прозвучал на 54-й минуте видео.