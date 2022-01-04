"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским

"Мы с Владимиром Зеленским лично знакомы. Мы часто выступали в "95 квартале". Меня приглашали. Мне плохого пока что не сделал. Это – коллеги по цеху. Это мое личное мнение – что о друзьях и товарищах по цеху плохого ничего не надо говорить", – заявил ректор.
Комментарий Поплавского об отношениях с шестым президентом Украины прозвучал на 54-й минуте видео.
Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был художественным руководителем студии "Квартал 95".