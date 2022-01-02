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"Нужны реформаторы". Поплавский ответил на вопрос о своих президентских амбициях

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Поплавский был нардепом трех созывов
Поплавский был нардепом трех созывов
Фото: Михайло Поплавський / Facebook

Ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский заявил 1 января в эфире телеканала "Украина 24", что не баллотировался в президенты Украины в связи с "сезонностью" этой должности.

Речь об этом зашла после вопроса, почему Поплавский три созыва был народным депутатом Украины и не пытался стать главой государства.

"Я вам что-то плохое сделал? Я хочу сказать, что любой чиновник, президент, премьер, народный депутат – это сезонная работа. А ректор – он и в Африке ректор", – объяснил ректор.

По его словам, президенту "сложнее всего подобрать команду профессионалов, которая будет с ним бок о бок идти".

Поплавский считает, что сегодня в Украине "Кабинет Министров не управляет министерствами, а управление идет со стороны Офиса президента".

"Из Офиса президента оно не доходит до министров, и все министры думают: "Если меня не заметили, посижу лучше еще несколько месяцев". А нам нужно реформы делать, двигаться вперед. Нужны реформаторы", – заявил ректор.

Контекст:

Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.

Народным депутатом Украины Поплавский был в 2002–2006 годы и 2014–2019-е.

Теги: выборы, Михаил Поплавский, президент
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