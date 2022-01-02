"Нужны реформаторы". Поплавский ответил на вопрос о своих президентских амбициях

Речь об этом зашла после вопроса, почему Поплавский три созыва был народным депутатом Украины и не пытался стать главой государства.

"Я вам что-то плохое сделал? Я хочу сказать, что любой чиновник, президент, премьер, народный депутат – это сезонная работа. А ректор – он и в Африке ректор", – объяснил ректор.

По его словам, президенту "сложнее всего подобрать команду профессионалов, которая будет с ним бок о бок идти".

Поплавский считает, что сегодня в Украине "Кабинет Министров не управляет министерствами, а управление идет со стороны Офиса президента".

"Из Офиса президента оно не доходит до министров, и все министры думают: "Если меня не заметили, посижу лучше еще несколько месяцев". А нам нужно реформы делать, двигаться вперед. Нужны реформаторы", – заявил ректор.