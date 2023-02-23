Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода

Грэм надела костюм, состоящий из топа и миниюбки. Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и длинной оранжевой шубой.

"Фанта-девушка твоей мечты. Спасибо, Etro, ваше шоу было единственным в своем роде", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Грэм опубликовала также ролик, снятый на том же мероприятии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)