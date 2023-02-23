Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода

Грэм надела костюм, состоящий из топа и миниюбки. Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и длинной оранжевой шубой.
"Фанта-девушка твоей мечты. Спасибо, Etro, ваше шоу было единственным в своем роде", – написала она.
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Грэм опубликовала также ролик, снятый на том же мероприятии.
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Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus-size-моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.