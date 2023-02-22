Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей

Грэм выбрала модель платья без бретелей, длиной ниже коленей. Она снялась в помещениях, а также на улице.
"Продолжайте листать, чтобы увидеть, каково было надеть это платье", – написала модель.
В конце подборки снимков Грэм добавила ролик с эпизодом из сериала "Друзья", герой которого надевает джинсы с помощью мыльной пены.
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27 января Грэм показала фото в нижнем белье цвета хаки.
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Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.