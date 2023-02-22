Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей

Грэм выбрала модель платья без бретелей, длиной ниже коленей. Она снялась в помещениях, а также на улице.

"Продолжайте листать, чтобы увидеть, каково было надеть это платье", – написала модель.

В конце подборки снимков Грэм добавила ролик с эпизодом из сериала "Друзья", герой которого надевает джинсы с помощью мыльной пены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

27 января Грэм показала фото в нижнем белье цвета хаки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)