49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении

Модель прошлась перед камерой, попрыгала и потрясла плечами. В таком образе она появилась на шоу America's Got Talent: All-Stars, судьей которого является.
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Клум показала также, как выглядит ее образ полностью. Она опубликовала видео, на котором запечатлена в полный рост.
"Заглянем за кулисы между съемками", – написала она.
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Шоу America's Got Talent: All-Stars выходит на американском канале NBC.
1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.