49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении

Модель прошлась перед камерой, попрыгала и потрясла плечами. В таком образе она появилась на шоу America's Got Talent: All-Stars, судьей которого является.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Клум показала также, как выглядит ее образ полностью. Она опубликовала видео, на котором запечатлена в полный рост.

"Заглянем за кулисы между съемками", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)