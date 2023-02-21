Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото

Певица позировала в черном корсете и показала зону декольте вблизи. Образ она дополнила колье из желтого металла в виде цветка.

19 февраля Loboda сообщила, что сняла новый клип и записала альбом.

"Каждый раз после больших проектов хочется уединения. Новый альбом сдан, клип сдан, бессонные ночи позади, самое время вдохнуть свежего воздуха и отправляться в тур. Займусь подготовкой новых номеров! Вы готовы? Куда едем?" – написала она.

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Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.