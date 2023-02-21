Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2023
 
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"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата

Grosu: Зарядилась энергией от семьи
Grosu: Зарядилась энергией от семьи
Фото: alina_grosu / Instagram

27-летняя украинская певица Grosu (Алина Гросу) 20 февраля разместила в Instagram фото, на которых запечатлена со своим братом, пятилетним Михаилом.

Снимки были сделаны в Черновцах.

"Боже, как выросло мое солнышко, а я и не заметила. Уже скоро братик в первый класс пойдет. А я наконец-то попала в родной город, где зарядилась энергией от семьи, близких людей, то друзей, и ни на секунду не хотела бы покидать родные стены, потому что нигде не так хорошо, как дома. Но должна снова ехать, лететь на учебу. А еще планирую воплотить в жизнь новые идеи, музыкальные, и не только, чтобы весь мир еще больше говорил о нашей стране. А сейчас меня ждет очень длинная дорога", – написала она.

Певица добавила, что вскоре объявит результаты конкурса "Абракадабра".

6 января 2023 года Гросу объявила конкурс на лучший перевод на украинский или английский языки ее русскоязычной песни “Абракадабра". Победителю певица пообещала денежное вознаграждение.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Ее отец Михаил Гросу – бизнесмен, а мать Анна Гросу – по образованию медсестра. Младший брат певицы Михаил Гросу родился в 2017 году. На тот момент его отцу Михаилу Гросу было 50 лет, а матери Анне Гросу – 54 года.

У певицы есть также старший брат – Роман (1985). Это сын ее матери от первого брака.

Теги: Украина, Черновцы, Алина Гросу, семья, певица, фото, Grosu
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