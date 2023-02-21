"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата

Снимки были сделаны в Черновцах.

"Боже, как выросло мое солнышко, а я и не заметила. Уже скоро братик в первый класс пойдет. А я наконец-то попала в родной город, где зарядилась энергией от семьи, близких людей, то друзей, и ни на секунду не хотела бы покидать родные стены, потому что нигде не так хорошо, как дома. Но должна снова ехать, лететь на учебу. А еще планирую воплотить в жизнь новые идеи, музыкальные, и не только, чтобы весь мир еще больше говорил о нашей стране. А сейчас меня ждет очень длинная дорога", – написала она.

Певица добавила, что вскоре объявит результаты конкурса "Абракадабра".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Гросу (@alina_grosu)

6 января 2023 года Гросу объявила конкурс на лучший перевод на украинский или английский языки ее русскоязычной песни “Абракадабра". Победителю певица пообещала денежное вознаграждение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Гросу (@alina_grosu)