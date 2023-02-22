Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской

"Невероятно талантливая. Эталон красоты украинского кино", – написала она.
Актрисы позировали в съемочной студии. На фото Саливанчук запечатлена в белой блузке, Сумская – в сиреневом костюме.
Сумская 21 февраля поделилась снимком, на котором запечатлена в том же образе и в том же месте. Она позировала вместе с актрисой Ксенией Мишиной.
"С ведущей супершоу, красавицей Ксенией Мишиной", – написала она. Сумская сопроводила пост хештегом "Я люблю Украину". Днем ранее Мишина заявила, что стала его ведущей.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
Ольга Сумская служила в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.