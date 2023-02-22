Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2023
 
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Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук пришла на съемки шоу
Саливанчук пришла на съемки шоу
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 21 февраля в Stories Instagram опубликовала совместное фото со своей коллегой Ольгой Сумской.

"Невероятно талантливая. Эталон красоты украинского кино", – написала она.

Актрисы позировали в съемочной студии. На фото Саливанчук запечатлена в белой блузке, Сумская – в сиреневом костюме.


Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Сумская 21 февраля поделилась снимком, на котором запечатлена в том же образе и в том же месте. Она позировала вместе с актрисой Ксенией Мишиной.

"С ведущей супершоу, красавицей Ксенией Мишиной", – написала она. Сумская сопроводила пост хештегом "Я люблю Украину". Днем ранее Мишина заявила, что стала его ведущей.

Фото: olgasumska / Instagram
Фото: olgasumska / Instagram

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле. 

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Ольга Сумская служила в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Теги: Ольга Сумская, актриса, фото, Анна Саливанчук
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