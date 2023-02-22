Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской

"Невероятно талантливая. Эталон красоты украинского кино", – написала она.

Актрисы позировали в съемочной студии. На фото Саливанчук запечатлена в белой блузке, Сумская – в сиреневом костюме.





Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Сумская 21 февраля поделилась снимком, на котором запечатлена в том же образе и в том же месте. Она позировала вместе с актрисой Ксенией Мишиной.

"С ведущей супершоу, красавицей Ксенией Мишиной", – написала она. Сумская сопроводила пост хештегом "Я люблю Украину". Днем ранее Мишина заявила, что стала его ведущей.

Фото: olgasumska / Instagram