Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении

Мишина сообщила, что будет вести шоу Фото: misha.k.ua / Instagram

"Встречайте ведущую нового шоу "Я люблю Україну" на канале ТЕТ. Скоро", – написала она.

Актриса показала, как ей делают макияж, а также покружилась перед камерой. Мишина предстала в голубом платье с оголенными плечами и пышной юбкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

"Ну очень много красоты! Удачи в новом амплуа!" – прокомментировала подписчица ludmila.moria