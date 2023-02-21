Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении

"Встречайте ведущую нового шоу "Я люблю Україну" на канале ТЕТ. Скоро", – написала она.
Актриса показала, как ей делают макияж, а также покружилась перед камерой. Мишина предстала в голубом платье с оголенными плечами и пышной юбкой.
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"Ну очень много красоты! Удачи в новом амплуа!" – прокомментировала подписчица ludmila.moria
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.