Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде

Тина Кароль и Эмеральд, которая вскоре станет матерью во второй раз, примерили платье цвета хаки и в цветную полоску.

Это одежда от украинского бренда One By One, которая вышла в коллекции "Вільні створювати одну історію", созданную вместе с певицей.

"Мы разные, но одинаково свободные", – сказала в видео Тина Кароль.

Эмеральд 17 февраля разместила на своей странице ролик, в котором показала себя в тех же образах, а также снялась в военной форме и рассказала о благотворительной цели съемки.

"Хочу подчеркнуть, что каждая приобретенная вещь из коллаборации помогает одеть наших девушек на фронте в термобелье. Уже было приобретено более 200 комплектов качественного термобелья и отправлено на фронт. Вместе мы – большая сила. Всегда поддерживаю и буду поддерживать добрые дела. Присоединяйтесь", – написала она.

