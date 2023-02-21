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21 февраля, 2023
 
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Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде

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Эмеральд и Тина Кароль приняли участие в благотворительном проекте
Эмеральд и Тина Кароль приняли участие в благотворительном проекте
Фото: emerald.evgeniya / Instagram

На официальной фан-странице в Instagram украинской певицы Тины Кароль показали снимки, на которых она и украинский снайпер Евгения Эмеральд запечатлены в одинаковых образах.

Тина Кароль и Эмеральд, которая вскоре станет матерью во второй раз, примерили платье цвета хаки и в цветную полоску.

Это одежда от украинского бренда One By One, которая вышла в коллекции "Вільні створювати одну історію", созданную вместе с певицей. 

"Мы разные, но одинаково свободные", – сказала в видео Тина Кароль.

Эмеральд 17 февраля разместила на своей странице ролик, в котором показала себя в тех же образах, а также снялась в военной форме и рассказала о благотворительной цели съемки.

"Хочу подчеркнуть, что каждая приобретенная вещь из коллаборации помогает одеть наших девушек на фронте в термобелье. Уже было приобретено более 200 комплектов качественного термобелья и отправлено на фронт. Вместе мы – большая сила. Всегда поддерживаю и буду поддерживать добрые дела. Присоединяйтесь", – написала она.

Контекст:

До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля 2022 года она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".

Тина Кароль после нападения РФ на Украину выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Украина, снайпер, снайперы, платье, Тина Кароль, певица, фото, ролик, одежда, Евгения Эмеральд
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