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30 марта, 2023
 
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"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после

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Робертс весной 2023 года сделала себе челку
Робертс весной 2023 года сделала себе челку
Фото: depositphotos.com

Американская актриса Джулия Робертс 28 марта разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с новой прической – знаменитость сделала рваную челку и обновила цвет волос.

С новой прической 55-летняя актриса дебютировала на Watches and Wonders 2023 в Женеве (Швейцария). 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Стрижку для Робертс сделал американский стилист Серж Норман, а его коллеги провели окрашивание. 

Описывая новый образ актрисы, редакция Vogue назвала его "по-весеннему революционным" и отметила, что "привлекательная прическа выглядит свежо и современно, почти в духе рок-н-ролла 70-х". 

На мероприятии Робертс появилась в кремовом костюме от бренда Nells Nelson.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

До смены имиджа Робертс выглядела так.

Контекст:

Джулия Робертс родилась в 1967 году в Атланте (штат Джорджия). Она обладательница премий "Золотой глобус", "Оскар", BAFTA, премии Гильдии киноактеров США.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Джулия Робертс, Vogue, актриса, прическа, стиль, челка, образ
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