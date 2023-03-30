"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после

Робертс весной 2023 года сделала себе челку Фото: depositphotos.com

С новой прической 55-летняя актриса дебютировала на Watches and Wonders 2023 в Женеве (Швейцария).

Фото: ЕРА

Стрижку для Робертс сделал американский стилист Серж Норман, а его коллеги провели окрашивание.

Описывая новый образ актрисы, редакция Vogue назвала его "по-весеннему революционным" и отметила, что "привлекательная прическа выглядит свежо и современно, почти в духе рок-н-ролла 70-х".

На мероприятии Робертс появилась в кремовом костюме от бренда Nells Nelson.

Фото: ЕРА

До смены имиджа Робертс выглядела так.

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