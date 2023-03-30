"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после

С новой прической 55-летняя актриса дебютировала на Watches and Wonders 2023 в Женеве (Швейцария).
Стрижку для Робертс сделал американский стилист Серж Норман, а его коллеги провели окрашивание.
Описывая новый образ актрисы, редакция Vogue назвала его "по-весеннему революционным" и отметила, что "привлекательная прическа выглядит свежо и современно, почти в духе рок-н-ролла 70-х".
На мероприятии Робертс появилась в кремовом костюме от бренда Nells Nelson.
До смены имиджа Робертс выглядела так.
Джулия Робертс родилась в 1967 году в Атланте (штат Джорджия). Она обладательница премий "Золотой глобус", "Оскар", BAFTA, премии Гильдии киноактеров США.