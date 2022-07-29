"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов

Иван Пелых: Еще много руснявых танков, БТР, пехоты ждут уничтожения, и мы будем помогать им следовать за кораблем Фото: Іван Пелих / Facebook

"Прошло полтора месяца, как моя Первая интернациональная рота специального назначения после длительной подготовки воюет на Донбассе, – написал он. – Одно дело – читать о войне, а другое – побыть здесь, тогда просто по взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война очень меняет людей изнутри, и даже когда на пару дней выбираешься в "цивилизацию", понимаешь, что ты уже не такой, каким отсюда уезжал. Еще много руснявых танков, БТР, пехоты ждут своего уничтожения, и мы будем добросовестно помогать им следовать за кораблем".

В заключение Иван Пелых попросил украинцев помочь собрать деньги на антидроновое оружие.

"Сейчас нам очень необходимо антидроновое ружье KVSG6, чтобы эффективно глушить вражеские дроны, постоянно корректирующие орковскую арту по нашим позициям. Примерная стоимость – 450 тыс. грн, но вы и сами знаете, что даже 20 грн, умноженные на многих людей, легко закрывают такие нужды", – подытожил он.

В своем посте Пелых указал реквизиты для участия в сборе.

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