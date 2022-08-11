Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ

"Мы не будем выступать на одной сцене с российской диджейкой", – заявил фронтмен группы Олег Псюк.
Обращаясь к поклонникам, которые покупали билеты на фестиваль ради выступления украинского коллектива, Псюк подчеркнул, что они на сцену не выйдут.
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Sea Dance Festival пройдет с 26-го по 28 августа в городе Будва (Черногория). 6 августа стало известно, что участие в фестивале вместе с Kalush Orchestra примет диджей из РФ Нина Кравиц.
После полномасштабного вторжения России в Украину она сделала единственное антивоенное заявление на своей странице в Instagram, написав в мае, что "молится о мире". Артистка не называла Россию страной-агрессором.
После появления ее имени на афише Kalush Orchestra попросила организаторов исключить ее из состава участников фестиваля. 11 августа представители Sea Dance Festival заявили, что не будут этого делать, так как "считают это дискриминацией".