Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
Новости

Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Kalush Orchestra: Мы не будем выступать на одной сцене с российской диджейкой
Kalush Orchestra: Мы не будем выступать на одной сцене с российской диджейкой
Фото: ЕРА

Победитель "Евровидения 2022", украинская группа Kalush Orchestra 11 августа в Instagram Stories отреагировала на отказ организаторов фестиваля Sea Dance Festival отменить участие в мероприятии артистки из РФ Нины Кравиц, замалчивающей российскую агрессию против Украины.

"Мы не будем выступать на одной сцене с российской диджейкой", – заявил фронтмен группы Олег Псюк. 

Обращаясь к поклонникам, которые покупали билеты на фестиваль ради выступления украинского коллектива, Псюк подчеркнул, что они на сцену не выйдут.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: kalush.official / Instagram
Скриншот: kalush.official / Instagram

Контекст:

Sea Dance Festival пройдет с 26-го по 28 августа в городе Будва (Черногория). 6 августа стало известно, что участие в фестивале вместе с Kalush Orchestra примет диджей из РФ Нина Кравиц. 

После полномасштабного вторжения России в Украину она сделала единственное антивоенное заявление на своей странице в Instagram, написав в мае, что "молится о мире". Артистка не называла Россию страной-агрессором. 

После появления ее имени на афише Kalush Orchestra попросила организаторов исключить ее из состава участников фестиваля. 11 августа представители Sea Dance Festival заявили, что не будут этого делать, так как "считают это дискриминацией".

Теги: Евровидение, Черногория, скандал, война России против Украины, Kalush Orchestra, Олег Псюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 