Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ

Kalush Orchestra: Мы не будем выступать на одной сцене с российской диджейкой Фото: ЕРА

"Мы не будем выступать на одной сцене с российской диджейкой", – заявил фронтмен группы Олег Псюк.

Обращаясь к поклонникам, которые покупали билеты на фестиваль ради выступления украинского коллектива, Псюк подчеркнул, что они на сцену не выйдут.

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Скриншот: kalush.official / Instagram