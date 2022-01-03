"Почему Алла одна?", "Собирается поджигать". В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео

Она крупным планом показала, как ее муж, дети Галкина и Пугачевой, а также другие гости слушают по телевизору поздравление президента РФ Владимира Путина.

В кадр также попала и сама Пугачева – она стояла отдельно от гостей в углу комнаты возле столика с бокалами и зажигала бумажку. Увидев реакцию певицы на то, что ее снимают, Проскурякова тут же сместила фокус камеры влево.

"Алла наготове с бумажкой. Молодец, желание пусть сбудется", – отреагировали поклонники певицы.

"Почему Алла одна?" – удивились фолловеры.

"Она собирается поджигать бумажечку с желанием, чтобы выпить ее с шампанским", – предположили пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)