"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины

По словам 47-летней Падалко, поддержать участников вышло много людей с украинскими флагами. Ведущая рассказала, что когда обратилась к одному из них со словами "Слава Украине!", он в ответ на английском пожелал ей хорошей пробежки.

"И я понимаю, что он даже не украинец. Это действительно очень умиляет. 42 километра абсолютной поддержки и удовольствия от людей. Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить, может, поэтому так долго бежала, но легко и в удовольствие", – поделилась эмоциями ведущая.

Падалко отметила, что принимала участие в марафоне как посол благотворительной организации Sunflower Of Peace, которая оказывает поддержку украинским военным. Благодаря участию в мероприятии, отметила Падалко, она уже дала интервью нескольким американским СМИ, рассказав им о деятельности организации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)