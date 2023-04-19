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19 апреля, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин

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Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг во всей геополитике мира. Теперь уже никто не будет путать нас с россиянами
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг во всей геополитике мира. Теперь уже никто не будет путать нас с россиянами
Фото предоставлено пресс-службой ICTV

Украинская ведущая и журналист Елена Фроляк в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" рассказала, как изменилась ее жизнь после полномасштабного российского вторжения в Украину, почему теперь не покупает себе новые вещи и есть ли место романтике в отношениях с мужем, в браке с которым живет уже 26 лет.

– Елена, вы записывали интервью со многими известными и влиятельными людьми, которые приезжали в  Украину. Как изменилось их восприятие Украины?

– Если они приехали к нам помогать, то имеют однозначное отношение к Украине и этой войне. Война совершила тектонический сдвиг во всей геополитике мира. Теперь уже никто не будет путать нас с россиянами. Думаю, уже все поняли, что такое Россия, Москва, [российский президент Владимир] Путин.

– Война повлияла на ваши доходы?

– Я любительница новых вещей. Люблю красиво одеваться, не безразлична к шопингу. Но за этот год ничего нового себе не купила – мне не хочется. И не потому, что это лишние расходы – просто нет желания что-либо покупать. Хожу в магазин за продуктами, беру только то, что нужно для дома, необходимое для жизни. Но пойти на шопинг совсем нет настроения. 

– Есть что-то, от чего пришлось отказаться?

– Я очень люблю рыбу, а она сейчас очень подорожала. Все подорожало, но мы платим цену за эту войну. Я вообще хочу поблагодарить все наши маркеты. Посмотрите, все есть: фрукты, овощи, зелень. Да, гораздо дороже. Но если раньше эту рыбу везли из Норвегии на самолете, представляете, какой она сейчас путь проходит? Или, например, из Турции или даже из Греции. Конечно, все подорожало. Но если тебе очень хочется рыбы, ты все равно можешь купить маленький кусочек.

–  Во время войны многие известные пары расстались. Как изменились ваши отношения с мужем? 

– Мы живем уже 26 лет, нам не нужны какие-то дополнительные поводы, чтобы проявлять свою любовь. До войны мы могли вечером выпить бокал вина, на праздники приготовить ужин. Но у нас не принято проводить романтические вечера. Наши дети уже больше к этому привычны: Наташа может прийти со своим бойфрендом и мы вместе сидим за столом.

– У вас с мужем доверительные отношения?

– Мы столько лет вместе, что он знает все мои секреты. У нас разговоры в основном о войне. Муж рассказывает о том, что он прочел, что увидел. Я даже иногда его прерываю, потому что на работе верчусь в этом постоянно и, наоборот, хочу отвлечься. Мне больше нравится обсудить какой-то фильм, книгу. 

Фото предоставлено пресс-службой ICTV
Фото предоставлено пресс-службой ICTV

Контекст:

Фроляк родилась 19 апреля 1968 года в Казахстанской ССР. Окончила факультет журналистики Киевскго национального университета имени Шевченко. В 2003 году стала заслуженным журналистом Украины.

Фроляк несколько раз удостаивалась премии "Телетриумф" как лучшая ведущая года. С 2008 года она возглавляет информационную службу канала ICTV. 

Фроляк замужем за оператором Сергеем Соловьевым. В браке у ведущей родилось двое детей – дочь Наталья и сын Антон.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: ICTV, телеведущая, Елена Фроляк
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