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06 декабря, 2022
 
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Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото

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Показ Заклецкой посетил Подервянский
Показ Заклецкой посетил Подервянский
Фото предоставлено командой Заклецкой

Украинская ведущая, вокалистка фольк-дуэта Vroda, исследовательница фольклора Анна Заклецкая представила свою новую коллекцию этноодежды для бренда "Стрий". В нее вошли 13 образов. Показ проходил в Софии Киевской. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда дизайнера.

Коллекция состоит из вязаных длинных платьев, брючных костюмов и юбок, созданных из шерстяной мериносовой пряжи и украшенных вязаными аксессуарами и аутентичными узорами, которые являются точными копиями орнаментированной вышивки из личной коллекции вышиванок Заклецкой.

Эскизы моделей дизайнер создала еще в детстве, а в феврале 2021 года, после смерти украинского режиссера Сергея Проскурни, приняла решение воссоздать их.

Показ прошел в театрализованном формате по мотивам украинского дохристианского мифа о сотворении мира, отмечается в релизе. В качестве моделей на подиум вышли артисты из семейного вокально-хореографического ансамбля "Зернятко", руководителем которого является мать дизайнера Раиса Заклецкая.

Показ посетили украинский прозаик и драматург Лесь Подервянский, режиссер Семен Горов с женой Яной Помазан, ведущий Павел Шилько и другие.

Теги: Лесь Подервянский, мода и красота, Семен Горов, Сергей Проскурня, дизайнер
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