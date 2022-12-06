Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото

Коллекция состоит из вязаных длинных платьев, брючных костюмов и юбок, созданных из шерстяной мериносовой пряжи и украшенных вязаными аксессуарами и аутентичными узорами, которые являются точными копиями орнаментированной вышивки из личной коллекции вышиванок Заклецкой.

Эскизы моделей дизайнер создала еще в детстве, а в феврале 2021 года, после смерти украинского режиссера Сергея Проскурни, приняла решение воссоздать их.

Показ прошел в театрализованном формате по мотивам украинского дохристианского мифа о сотворении мира, отмечается в релизе. В качестве моделей на подиум вышли артисты из семейного вокально-хореографического ансамбля "Зернятко", руководителем которого является мать дизайнера Раиса Заклецкая.

Показ посетили украинский прозаик и драматург Лесь Подервянский, режиссер Семен Горов с женой Яной Помазан, ведущий Павел Шилько и другие.