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08 декабря, 2020
 
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"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым

Пользователи сети сравнили советского и российского артиста Валерия Леонтьева с певицей Надеждой Бабкиной, увидев его на совместном фото с коллегой Николаем Басковым.

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Басков и Леонтьев встретились на съемках передачи "Привет, Андрей"
Басков и Леонтьев встретились на съемках передачи "Привет, Андрей"
Фото: valera_leontiev / Instagram

44-летний российский певец Николай Басков 5 ноября обнародовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в компании 71-летнего советского и российского артиста Валерия Леонтьева и 46-летнего российского шоумена Артура Пирожкова.

Басков отметил, что фото было сделано во время съемок передачи "Привет, Андрей", которая выходит на канале "Россия 1". 

"Леонтьев выглядит, как ваш ровесник с Пирожковым, что то тут не так", – отреагировал на фото азербайджанский певец Юсиф Эйвазов.

"Зачем из Леонтьева женщину вылепили?" – высказались в комментариях пользователи сети.

"Я думала, только мне показалось, что Валерий Леонтьев похож на [российскую. певицу] Надежду Бабкину. Ну извините", – написали фолловеры.

"Почему Леонтьев так похож на Бабкину?" – комментируют публикацию подписчики.

Бабкина, с которой фолловеры Баскова сравнивают Леонтьева, выглядит так.

Фото: ngbabkina / Instagram
Фото: ngbabkina / Instagram

Леонтьев родился в марте 1949 года в семье оленеводов. Артист является обладателем премий World Music Awards, ZD Awards, "Овация", "Золотой граммофон".

Наиболее известными песнями Леонтьева считаются "Вернисаж", "Каждый хочет любить", "Куда уехал цирк", "Ты меня не забывай".

Теги: Валерий Леонтьев, Николай Басков, Надежда Бабкина, Артур Пирожков
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