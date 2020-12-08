"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым

Пользователи сети сравнили советского и российского артиста Валерия Леонтьева с певицей Надеждой Бабкиной, увидев его на совместном фото с коллегой Николаем Басковым.

Басков и Леонтьев встретились на съемках передачи "Привет, Андрей" Фото: valera_leontiev / Instagram

44-летний российский певец Николай Басков 5 ноября обнародовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в компании 71-летнего советского и российского артиста Валерия Леонтьева и 46-летнего российского шоумена Артура Пирожкова.

Басков отметил, что фото было сделано во время съемок передачи "Привет, Андрей", которая выходит на канале "Россия 1".

"Леонтьев выглядит, как ваш ровесник с Пирожковым, что то тут не так", – отреагировал на фото азербайджанский певец Юсиф Эйвазов.

"Зачем из Леонтьева женщину вылепили?" – высказались в комментариях пользователи сети.

"Я думала, только мне показалось, что Валерий Леонтьев похож на [российскую. певицу] Надежду Бабкину. Ну извините", – написали фолловеры.

"Почему Леонтьев так похож на Бабкину?" – комментируют публикацию подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николаи * Басков (@nikolaibaskov)

Бабкина, с которой фолловеры Баскова сравнивают Леонтьева, выглядит так.

Фото: ngbabkina / Instagram

Леонтьев родился в марте 1949 года в семье оленеводов. Артист является обладателем премий World Music Awards, ZD Awards, "Овация", "Золотой граммофон".

Наиболее известными песнями Леонтьева считаются "Вернисаж", "Каждый хочет любить", "Куда уехал цирк", "Ты меня не забывай".