"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах

Ани Лорак сейчас отдыхает в курортном местечке Бодрум в Турции Фото: anilorak / Instagram

"Шорты – моя любимая одежда летом", – подписала фото Лорак.

Пост певицы набрал почти 79 тыс. лайков и около 600 комментариев.

"С вашими ногами грех не любить шорты, Каролин", – написала artist_alya.

"Похудела", – обратила внимание vika_yerohina.

"Очень красивая. Куколка", – прокомментировала anna.kivacheva.

"Ани Лорак, ты просто красавица, у тебя красивые тапки", – считает pavlovdaniil24.

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