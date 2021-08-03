Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2021
 
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"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах

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Ани Лорак сейчас отдыхает в курортном местечке Бодрум в Турции
Ани Лорак сейчас отдыхает в курортном местечке Бодрум в Турции
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек), которая последние годы строит карьеру в России, 2 августа опубликовала в Instagram свои новые фото с отдыха в Турции. На снимках 42-летняя певица позирует в коротких джинсовых шортах, черном топе и в пляжных шлепанцах.

"Шорты – моя любимая одежда летом", – подписала фото Лорак.

Пост певицы набрал почти 79 тыс. лайков и около 600 комментариев.

"С вашими ногами грех не любить шорты, Каролин", – написала artist_alya.

"Похудела", – обратила внимание vika_yerohina.

"Очень красивая. Куколка", – прокомментировала anna.kivacheva.

"Ани Лорак, ты просто красавица, у тебя красивые тапки", – считает pavlovdaniil24.

 

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

Теги: Турция, Ани Лорак, Instagram, певица, отдых, фото, одежда, шорты
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