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11 января, 2022
 
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Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес

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Джамала: Не трачу энергию не компенсирую ее едой
Джамала: Не трачу энергию – не компенсирую ее едой
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 11 января, спустя ровно год после того, как приняла решение худеть, рассказала подписчикам в Instagram, как ей удалось сохранить полученный результат.

"В основном все диеты заканчиваются срывом. Зачастую килограммы даже после классного результата не только возвращаются, но и размножаются. Я на берегу решила, что меня раздражает слово "диета", так что лишний раз его избегала. Что же со мной произошло за это время? Мне удалось не только сбросить вес, но и зафиксировать его. В то же время я себе ничего не запрещала. Просто глобально изменила отношение к питанию", – написала артистка.

По словам Джамалы, сейчас она старается не есть некоторые продукты после обеда, включая торты, бургеры. пиццу.

"Утро всегда начинаю с двух яиц, половинки авокадо, хлебца с сыром, огурца и кофе без молока и сахара. Спорта – ноль. Поэтому и в питании стараюсь себе меньше позволять. Но я очень активна. Плюс одно новое правило: не трачу энергию – не компенсирую ее едой", – подытожила Джамала.

Певица отметила, что сейчас ее вес составляет 59 кг, а до праздников был 57.

Контекст:

В январе 2021 года певица сообщила, что намерена сбросить 10 кг, чтобы вернуться в прежнюю форму. На момент публикации вес артистки составлял 69 кг. В июне певица сообщила, что похудела на 10 кг.

Теги: здоровье, Джамала, похудение
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