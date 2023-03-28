Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом

Клум выбрала для светского выхода синее макси-платье с высоким разрезом спереди сбоку, продемонстрировав ноги. Асимметричный лиф платья представляет собой с одной стороны классический блузочный фасон с подплечником и длинным рукавом. С другой стороны это полоска ткани, прикрывающая бюст.
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Клум также поделилась роликом, в котором продемонстрировала этапы подготовки этого образа. Модель предстала без макияжа и в розовом халате в начале ролика, в финале – с ярко-голубыми тенями и уже в синем платье.
Видео Клум сопроводила песней Baby One More Time в исполнении американской певицы Бритни Спирс.
В финале ролика Клум показала, как выглядит в столь откровенном платье в движении. Она повертелась перед камерой, пританцовывая, и продемонстрировала зону декольте вблизи.
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1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.